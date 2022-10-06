بالفيديو والصور | مجزرة بحضانة أطفال في تايلاند.. عشرات القتلى والجرحى والمنفذ شرطي قتل عائلته وانتحر

قضى 34 شخصاً على الأقل، بينهم 23 طفلاً، اليوم الخميس، في إطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال في أحد أقاليم شمال شرق تايلاند.

وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، إن منفذ الهجوم على الحضانة قتل عائلته وانتحر.

وقال الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

منفذ المجزرة في حضانة الاطفال في تايلاند الشرطي السابق بانيا خمرب (34 عاما)

وذكرت الشرطة في بيان أن من بين ضحايا إطلاق النار أطفال وبالغون، مضيفة أن المسلح ضابط شرطة سابق، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغإن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم، وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الإقليمي، إنه تم تأكيد وفاة 23 طفلاً ومعلمين وضابط شرطة. فيما قال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني.

ويعتبر معدل حيازة الأسلحة في تايلاند مرتفعا مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

وحوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلاند، لكن في عام 2020 قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.

المصدر: وكالات