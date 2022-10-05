“فايننشال تايمز”: لماذا يدفع الجيش الأوكراني جنوده للإبادة؟

يخسر الجيش الأوكراني في هجماته الأخيرة بطريقة انتحارية، المئات من جنوده عند كل كيلو متر للتقدم بمناطق الجنوب وهو ما شكل نقطة تساؤل لدى المحللين العسكريين. فبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية في مقال يستند لشهادات مسؤولين عسكريين في واشنطن، يقول إن “واشنطن تدفع كييف إلى معركة هجومية بكل قوة في الجنوب قبل حلول فصل الشتاء إذا أرادت حرمان روسيا من ترسيخ تمركزها في المنطقة”، حسبما كتبت الصحيفة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “القوات الأوكرانية بحاجة إلى استعادة السيطرة على الجنوب قبل حلول فصل الشتاء، لأن ذوبان الثلوج في الخريف سيجعل القتال صعبا للغاية، مع الأفضلية لمن هم في موقع دفاعي”. وكتبت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن السيطرة على جزء كبير من الجنوب “ستكون ضرورية أيضا للمفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم