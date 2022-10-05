الرئيس بري مهنئاً الرئيس السوري بذكرى حرب تشرين : نجدد دعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2022 - 11:16
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نائب رئيس مجلس النواب: تم تسليم ردّ على العرض الأميركي للسفيرة الأميركية وهو بات بعهدة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين
إلياس بوصعب: الكيان الصهيوني يدرك تمام ان هناك مقاومة في لبنان تمنعه من إنتاج غاز وهذا عامل قوة للبنان
الرئيس بري مهنئاً الرئيس السوري بذكرى حرب تشرين: نجدد دعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب
الرئيس بري: لنا ملء الثقة بأن سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوّة ووحدة وتشرين هو العبرة والدرس
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى في ما يسمى بـ"عيد الغفران" بحماية مشددة من قوات الاحتلال
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني في حارة باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ندعو المستثمرين في الامارات والسعودية الى نقل استثماراتهم لدول غير مهددة بالاستهداف
القوات المسلحة اليمنية: الفرصة سانحة والاستثمار في الإمارات والسعودية محفوف بالمخاطر
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران رفضا لتصريحات تنطوي على تدخل من الخارجية البريطانية
رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر: نوافق على الحوار إذا كان علنيا لإبعاد المشاركين في العمليات السياسية السابقة
القوات المسلحة السورية تنفذ مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية
الرئيس الروسي يوقّع رسمياً على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون الى قوام روسيا
مسؤول في الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة تماماً ببيان قادة الدول النووية بعدم جواز نشوب حرب نووية
شركة غاز بروم الروسية: الشركة تترك لنفسها الحق بقطع الغاز بشكل كامل عن مولدوفا إذا لم تدفع المستحقات قبل 20 أكتوبر
بلومبيرغ: بريطانيا تجري محادثات مع النرويج لإبرام صفقة لشراء الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً
البنك الدولي: استمرار قطع إمدادات الطاقة الروسية يمكن أن يسبب ركوداً في شرقي أوروبا ووسط آسيا عام 2023
البنك الدولي: أسعار الطاقة في أوروبا يتوقع أن تظل مرتفعة حتى عام 2025 على الأقل
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي
السفير الروسي لدى واشنطن: إرسال أميركا المزيد من الأسلحة الى أوكرانيا تهديد فوري للمصالح الروسية الاستراتيجية
الرئيس الأميركي السابق يطلب من المحكمة العليا منع وزارة العدل من فحص وثائق تحمل ختم سرية صودرت من منزله في فلوريدا
جيشا كوريا الجنوبية وأميركا يطلقان 4 صواريخ أرض-أرض ردّاً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً متوسط المدى فوق اليابان
رئيس الوزراء الأرميني يعلن أن أذربيجان أفرجت عن 17 أسير حرب من جنوده بوساطة أميركية
الرئيس بري مهنئاً الرئيس السوري بذكرى حرب تشرين : نجدد دعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب
منذ 55 mins
5 October، 2022
عاجل
الرئيس بري
ذكرى حرب تشرين
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الرئيس بري : لنا ملء الثقة بأن سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوة ووحدة، وتشرين هو العبرة والدرس
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