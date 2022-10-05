الرئيس بري مهنئاً الرئيس السوري بذكرى حرب تشرين : نجدد دعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2022 - 11:16

الرئيس بري مهنئاً الرئيس السوري بذكرى حرب تشرين : نجدد دعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب

منذ 55 mins 5 October، 2022
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