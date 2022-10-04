“تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ” للبيطار: لتصحيح مسار التحقيق واستدعاء الجميع من دون استثناء

نظمت “اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” الثلاثاء تحركها الشهري، أمام بوابة الشهداء رقم ٣ لمرفأ بيروت.

وألقى ابراهيم حطيط كلمة باسم أهالي الشهداء قال فيها “من هنا، حيث عبرت جثامين شهدائنا وأشلائهم، كانت البداية والانطلاقة الأولى لتحركاتنا المطالبة بالحقيقة والعدالة وعدم تسييس قضيتنا الوطنية والإنسانية وتضييعها في زواريب السياسة والتسييس، وكان مطلبنا وما زال الرؤوس الكبيرة منذ سنة 2013 حتى تاريخ 4 آب 2020”.

وأضاف حطيط “من موقع المسؤولية الوطنية والإنسانية ومسؤولية أمانة دماء الشهداء، التي أحملها، أعاود تجديد المبادرة التي أطلقتها مرارا وتكرارا لأهالي الضحايا والشهداء في الطرف الآخر، وأقولهم لا تدعوا ما يجمعنا من عذابات ومظلومية وقهر ودماء شهداء ونضال كنا فيه كتف إلى كتف لتتمسكوا بما يفرقنا”، وطالب “القاضي طارق البيطار بتصحيح مسار التحقيق واستدعاء الجميع من دون استثناء قبل أن نطالبك بالتنحي عن هذه القضية التي باتت تختنق وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة بسببك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام