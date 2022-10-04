الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول عند 1710.39 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

معادن أخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 20.96 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو حزيران.

كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2% قبل أن يسجل صعودا 3.3% في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2% إلي 912.85 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز