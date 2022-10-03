وقف العمل في الصيانة والاستثمار بمعملي الزوق والجية

أعلنت لجنة اليد العاملة الفنية في معملي الزوق والجية “وقف العمل نهائيا في أعمال الصيانة والاستثمار في المعملين”.

وقالت اللجنة في بيان لها الاثنين “بعدما أبلغتنا شركة سابا مخلوف أنه سيتم حسم 24 في المئة من قيمة رواتبنا لأن مؤسسة كهرباء لبنان ترفض دفع مستحقاتنا نقدا، وبعدما أصبحت قيمة رواتبا غير واقعية، وبسبب عدم التزام مؤسسة كهرباء لبنان المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص، وبسبب عدم تقاضي رواتب أشهر 6 و7 و8 و9 حتى الآن، وبعد التنسيق مع الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، تعلن لجنة اليد العاملة الفنية في معملي الزوق والجية وقف العمل نهائيا في أعمال الصيانة والاستثمار في معملي الزوق والجية، مما سيؤدي إلى خروج المعملين عن الشبكة حتى تنفيذ مطالبنا ودفع مستحقاتنا نقدا مع بدل غلاء المعيشة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام