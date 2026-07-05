مستوطنون يشعلون النار بمنشآت وممتلكات في سلفيت

نفذ مستوطنون، سلسلة اعتداءات فجر الأحد، على ممتلكات فلسطينية في منطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية، جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بإحراق المستوطنين منشآت تجارية، ومحاولة إحراق منزل وكراج، وتخريب مركبات وممتلكات خاصة.

كما أضرموا النار في مطعم وكافتيريا “روقان” المقابل لجامعة الزيتونة، تعود ملكيته لرئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وإلحاق خسائر مادية كبيرة.

وحاول المستوطنون إحراق منزل وكراج ميكانيك للفلسطيني ياسر رجا دراغمة من قرية اللبن الشرقية، بعد إشعال النيران في محيطهما، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأفشلوا محاولتهم قبل أن تمتد النيران إلى المنزل والكراج.

وفي اعتداء آخر، حطم المستوطنون مركبة تعود لعبد الله لامي من قرية سكاكا، أثناء وجوده داخلها برفقة زوجته وأطفاله، أثناء مروره بالمنطقة، ما تسبب بحالة من الرعب بين أفراد العائلة، دون أن تسجل إصابات.

وطالت الاعتداءات مكتب عقارات يعود لرجل أعمال من محافظة الخليل، حيث أقدم المستوطنون على تكسير محتوياته وإلحاق أضرار مادية كبيرة به.

وتتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بشكل يومي، وتشمل اقتحام القرى والبلدات، والاعتداء المباشر على المزارعين والمتضامنين بالضرب والغاز، وإحراق الممتلكات والمركبات، وسرقة المواشي، وتجريف الأراضي الزراعية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفاً وتهجير 33 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام