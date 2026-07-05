الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 07:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بزشكيان: الكيان الصهيوني مصدر رئيسي للأزمات وعدم الاستقرار في المنطقة

      مواضيع ذات صلة

      النائب فياض: المشاركة في تشييع الإمام الخامنئي تأكيد وإصرار على الانتماء إلى هذه المدرسة

      النائب فياض: المشاركة في تشييع الإمام الخامنئي تأكيد وإصرار على الانتماء إلى هذه المدرسة

      وزارة الدفاع الصينية: بكين وموسكو ستجريان مناورات بحرية الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو الصينية

      وزارة الدفاع الصينية: بكين وموسكو ستجريان مناورات بحرية الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو الصينية

      ما يسمع من انفجار شمال غرب غزة هو عبارة عن نسف مباني تقوم بها قوات الاحتلال

      ما يسمع من انفجار شمال غرب غزة هو عبارة عن نسف مباني تقوم بها قوات الاحتلال