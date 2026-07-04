الفوعاني: سيادة لبنان ليست موضع مساومة

أقامت حركة “أمل” احتفالاً لمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والخمسين لانفجار عين البنية و”يوم شهيد حركة أمل” في عين البنية في بريتال ، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني، مسؤول اقليم البقاع أسعد جعفر، وفعاليات نيابية وحزبية وروحية وبلدية واختيارية واجتماعية.



ولفت الفوعاني إلى أن “من ثوابت حركة أمل الراسخة رفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، ورفض كل أشكال التطبيع أو المقايضة على الحقوق الوطنية”، مؤكداً أن “سيادة لبنان ليست موضع مساومة، وأن أي ملف يتعلق بالحقوق الوطنية أو الحدود يُعالج حصراً عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا”.

وأعلن “رفض الحركة القاطع لما يسمى باتفاق الإطار، ولكل المشاريع التي تستهدف الالتفاف على السيادة اللبنانية أو النيل من دور المؤسسات الوطنية”، مشدداً على أن “الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة، وأن عقيدته الوطنية خط أحمر لا يجوز المساس به أو الزج به في أي مشاريع تخدم الاحتلال وأهدافه”.

وأشار إلى أن “الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال والطواقم الطبية والإعلامية والبنى التحتية والمقدسات، مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة، هي جرائم حرب موصوفة لا تسقط بالتقادم، ولن تلغيها أي تفاهمات أو اتفاقات”، داعياً إلى “مواصلة ملاحقة مرتكبيها أمام المحافل الدولية”.