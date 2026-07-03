بالفيديو | وفد من بلدية الغبيري يعزّي السفير الإيراني ويؤكد الاستعداد للتعاون في المشاريع الخدماتية

زار رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا على رأس وفد من البلدية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد رضا شيباني، مقدّماً واجب العزاء باستشهاد الإمام القائد السيد علي الخامنئي، ومهنئاً إياه بمناسبة تعيينه سفيراً لدى الجمهورية اللبنانية.

وخلال اللقاء، أكد الخنسا استعداد بلدية الغبيري للتعاون في تنفيذ التحسينات والمشاريع التجميلية في محيط السفارة، انطلاقاً من مسؤولياتها الخدماتية تجاه المؤسسات الواقعة ضمن النطاق البلدي.

من جهته، أشاد السفير شيباني بالجهود التي تبذلها بلدية الغبيري في خدمة المنطقة وأهلها، مثنياً على مستوى التعاون القائم. وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس البلدية للسفير صورتين تذكاريتين للجداريتين اللتين أُقيمتا في ساحة الغبيري ونُفذتا بالتعاون مع مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي في لبنان.