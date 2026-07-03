حزب الله يدعو للمشاركة في التجمعات الشعبية والدولية المتزامنة مع مراسم تشييع سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد الاربعاء 8 تموز الساعة التاسعة مساءً في باحة عاشوراء الضاحية الجنوبية