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    وفد من الأحزاب التركية شارك في مراسم إلقاء التحية على الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد في مُصلّى طهران

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