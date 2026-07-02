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    إيرواني: بدلا من توجيه اللوم إلى إيران يتعين على أعضاء مجلس الأمن مطالبة الولايات المتحدة بوقف إجراءاتها غير القانونية

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