الاحتلال يقصف مناطق في ريفي درعا والقنيطرة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مناطق في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي في سوريا بعدد من القذائف المدفعية، طالت محيط قريتي عابدين وجملة في حوض اليرموك، وأراضي زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة، من دون تسجيل إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه محيط قرية عابدين في ريف درعا، وقذيفة أخرى استهدفت الأراضي الزراعية في محيط قرية جملة بريف المحافظة الغربي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق المنطقة المستهدفة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال استهدفت أيضاً بثلاث قذائف مدفعية الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات إسرائيلية متكررة، تنعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.

المصدر: سانا