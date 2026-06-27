معاريف: نتنياهو قاد كيان الاحتلال إلى العزلة وعزّز مكانة إيران

أقرت صحيفة “معاريف” العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألحق بكيان الاحتلال أضراراً استراتيجية غير مسبوقة، قادت إلى تعميق عزلته الدولية وإضعاف موقعه الإقليمي والدولي، في مقابل تعزيز مكانة إيران وقدرتها على فرض معادلاتها.

وفي مقال للكاتب والمحلل الإسرائيلي بن كسبيت، حمّل نتنياهو مسؤولية سلسلة من الإخفاقات السياسية والعسكرية، معتبراً أن دفعه الإدارة الأميركية للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018 أتاح لطهران التحرر من قيود الاتفاق وتسريع تطوير قدراتها النووية.

وأكد كسبيت أن المواجهة مع إيران انتهت إلى فشل استراتيجي بالنسبة لـ”إسرائيل”، بعدما حافظت طهران على نظامها وبنيتها النووية، فيما لم ينجح الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة.

وأضاف أن نتنياهو أوصل كيان الاحتلال إلى عزلة غير مسبوقة، وأضر بعلاقاته مع أطراف دولية وإقليمية، في وقت بات فيه حلفاؤه مترددين في الانخراط بأي مواجهة جديدة ضد إيران.

وفي السياق نفسه، حذر رئيس حزب “يسرائيل بيتنا” المعارض Avigdor Lieberman من أن سياسات نتنياهو تدفع كيان الاحتلال نحو مزيد من الانقسام الداخلي، معتبراً أن استمرار الحكومة في نهجها الحالي يهدد بتفاقم الأزمات الداخلية خدمة لبقائها في السلطة.

المصدر: صحيفة معاريف