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تقارير مصورة
تقرير مصور | ترامب ونتنياهو يخسران رهانهما المونديالي
دولي
20-07-2026 16:45 مساءً
ترامب ونتيناهو يخسران رهانهما المونديالي، وأمريكا لم تنجح بتلميع صورتها.
المصدر:
موقع المنار
المونديال
ترامب
كأس العالم
نتنياهو
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