تقرير مصور | يونين تودّع الشهيدين حيدر السيد وعلي سلهب في موكب وفاء للشهداء والمقاومة

شيّع حزب الله وأهالي بلدة يونين والجوار الشهيد القائد حيدر قاسم السيد (أبو الفضل) والشهيد المجاهد علي أسد سلهب (ياسين)، في موكب حاشد جسّد الوفاء لنهج الشهداء والمقاومة.

وبعد نقل جثماني الشهيدين إلى مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك للتبرك والزيارة، أُقيمت لهما مراسم تكريمية في بلدة يونين تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء. وعقب الصلاة على الجثمانين، انطلقت مسيرة تشييع حاشدة جابت شوارع البلدة وسط الهتافات المؤيدة للمقاومة والتأكيد على مواصلة السير على درب الشهداء، وصولاً إلى روضة شهداء البلدة حيث ووريا الثرى.