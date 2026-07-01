الأربعاء   
   01 07 2026   
   16 محرم 1448   
   بيروت 22:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يقوم بحرق منازل بشكل مستمر في بلدة حداثا جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      اندلاع مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها قرية دير جرير بالضفة المحتلة

      اندلاع مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها قرية دير جرير بالضفة المحتلة

      تقرير إدارة مخاطر الكوارث..

      تقرير إدارة مخاطر الكوارث..

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح شرق مدينة غزة