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    قراءة في الاتفاق بين السلطة وكيان الاحتلال مع محرر الشؤون العبرية حسن حجازي

    المصدر: موقع المنار

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