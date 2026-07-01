مفتي صور لقائد الكتيبة الفرنسية: نؤكد أهمية استمرار “اليونيفيل” في دورها وضرورة تعزيز التعاون مع الجيش

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، قائد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – “اليونيفيل” الكولونيل مكسيم لادوتي، في زيارة تناولت الأوضاع العامة في الجنوب ودور قوات “اليونيفيل” في المرحلة الراهنة.

ووضع لادوتي العلامة عبدالله في أجواء المهام التي اضطلعت بها قوات “اليونيفيل” خلال الأحداث التي عصفت بجنوب لبنان، وما تبذله من جهود بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية للمساهمة في حفظ الاستقرار وتطبيق المهام المنوطة بها.

من جهته، شدد العلامة عبدالله على “أهمية استمرار قوات اليونيفيل في أداء دورها وفق أحكام القرار الدولي 1701، بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكداً “ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمهامه الوطنية كاملة في بسط سلطة الدولة وحماية المواطنين”.

وأكد أن “الأولوية اليوم تبقى لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف اعتداءاته وخروقه، وتهيئة الظروف لإطلاق ورشة إعادة إعمار ما دمره العدوان، بما يعيد الحياة الطبيعية إلى الجنوب ويعزز صمود أبنائه وتمسكهم بأرضهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام