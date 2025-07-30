لبنان

وقفة تضامنية مع غزة في المنية… إحراق للعلم الإسرائيلي أمام نصب الأسير سكاف

نظّمت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفةً تضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، رفضًا للمجاعة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها، وذلك في ساحة النصب التذكاري للأسير سكاف في بلدة المنية، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية ودبلوماسية وفصائلية.

حضر الفعالية عضو المجلس السياسي في “حزب الله” الحاج محمد صالح، ورئيس التنظيم القومي الناصري درويش مراد، ووفد من “التيار الإسلامي المقاوم”، ووفد من “هيئة العمل من أجل الوحدة والتغيير”، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وعدد من رجال الدين، ووفد من الأسرى المحررين من سجون العدو. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وسط أجواء من الدعم الشعبي.

الجبهة الديمقراطية: غزة تواجه الحصار والموت بإرادة لا تنكسر

استُهلت الوقفة بكلمة لعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أركان بدر، الذي وجّه التحية لأبناء المنية والشمال لوقوفهم الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، مذكّرًا بأن المنية قدّمت شهداء في سبيل فلسطين، في مقدمتهم المناضل الأسير يحيى سكاف.

وأشاد بدر بصمود غزة في مواجهة الحصار والموت جوعًا، مؤكدًا أن “ما يجري في القطاع ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة إبادة جماعية، يُشارك فيها الصمت الدولي والتواطؤ العربي الرسمي”. كما أشار إلى التصعيد في الضفة الغربية، من توسّع استيطاني وتهويد وضم، معتبراً أن ذلك تنفيذ مباشر لبرنامج حكومة اليمين الفاشي بقيادة الإرهابي والمطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، والذي يقوم على الإبادة والضم والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وختم بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته حتى تحرير كامل أرضه ومقدساته، مشددًا على أن غزة ستنتصر رغم حجم المؤامرة، وأن راية فلسطين ستبقى خفاقة بدماء الشهداء، إلى أن يرضخ الاحتلال وداعموه.

لجنة الأسير سكاف: دعوات نزع السلاح مشبوهة

من جهته، ألقى الشيخ عبد الرحمن مطر كلمة لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف، وقال: “أتينا لنتضامن مع أهلنا في غزة، ونستنكر المجازر وحرب الإبادة التي تستمر منذ عامين، وسط حصار خانق يستدعي فتح المعابر فورًا لإنقاذ السكان من أكبر مجزرة في تاريخ البشرية”.

ودعا مطر الدولة اللبنانية إلى اتخاذ مواقف متقدّمة لوقف الاعتداءات اليومية على الجنوب، والتي تتم تحت أنظار الدولة اللبنانية والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّدًا ضرورة التحرّك لتحرير الأسرى اللبنانيين، وعلى رأسهم المناضل يحيى سكاف.

ورأى أن الدعوات إلى تسليم سلاح المقاومة “دعوات مشبوهة لا قيمة لها في ظل الاعتداءات اليومية”، قائلاً: “لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه المشروع الصهيوني، وسنبقى متمسكين بخيار المواجهة والمقاومة من غزة إلى الجنوب واليمن العزيز”.

هيئة التنسيق: الصمت العربي ضوء أخضر للعدو

وألقى سماح مهدي كلمة هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين، مندّدًا بالصمت العربي الرسمي الذي يشكّل “ضوءًا أخضر” لاستمرار جرائم العدو في فلسطين. وأكد أن النضال مستمر حتى تحرير الأسرى، وعلى رأسهم عميدهم يحيى سكاف، قائلًا: “من أمام نصبه التذكاري، نؤكد أن المقاومة وحدها أعادت العزة والكرامة، وكل أحرار العالم مدعوون للضغط من أجل وقف العدوان وفتح المعابر فورًا”.

كمال الخير: المجازر مستمرة بصمت دولي

بدوره، وجّه رئيس المركز الوطني في الشمال، كمال الخير، التحية إلى الشعب الفلسطيني، داعيًا الأحرار في الوطن العربي والعالم إلى التحرك من أجل إنهاء المجاعة وحرب الإبادة في غزة. وقال إن “ما يحدث اليوم هو أكبر مجزرة في التاريخ الحديث، تجري في ظل صمت رسمي دولي وتغطية لجرائم العدو اليومية في فلسطين وجنوب لبنان”.

الحزب القومي: المقاومة واجب لا خيار

منفذ عام البترون في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور جاك رستم ألقى كلمة باسم لقاء الأحزاب، قال فيها إن “فلسطين ليست مجرد أرض نشتاق إليها، بل هي قضية مصير تسري في دم كل عربي”، مستشهدًا بكلام السيد حسن نصر الله حول ضرورة مقاومة الطغيان وعدم الصمت عن الحق.

وأكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة العدوان، وأن دعم غزة واجب أخلاقي ووطني، موجّهًا التحية إلى الشهداء والأسرى الذين رووا بدمائهم أرض الوطن.

حماس: غزة تكتب التاريخ

وفي ختام الكلمات، تحدّث مسؤول “حركة حماس” في مخيم نهر البارد، الحاج أبو صهيب الشريف، فأثنى على مواقف الشعب اللبناني وتضحياته إلى جانب القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن “المقاومة ستستمر حتى تحقيق النصر وكسر الحصار وإرساء حياة كريمة لشعبنا”. وأضاف: “غزة اليوم تكتب التاريخ بالدم والصبر والصمود”.

إحراق العلم الإسرائيلي

وفي ختام الوقفة، أقدم المشاركون على إحراق علم الكيان الإسرائيلي في ساحة النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف، في مشهد رمزي لتجديد العهد بالمقاومة ورفض التطبيع، وتأكيدًا على التمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية لا مساومة عليها.

المصدر: موقع المنار