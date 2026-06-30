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    “ديلي ميل” عن مسؤول أميركي: البنتاغون يشهد حالياً موجة واسعة من الإقالات غير المبررة ما أثار حالة من الإحباط العميق بين كبار القادة العسكريين

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