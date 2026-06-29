النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة ضمانة لحماية لبنان وأي مساس به مرفوض

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن سلاح المقاومة سيبقى جزءاً أساسياً من معادلة حماية لبنان والدفاع عن سيادته، مشدداً على رفض أي طرح يستهدف هذا السلاح أو ينتقص من دوره في مواجهة الاحتلال.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء تأبيني للشهيد المجاهد بلال سلمان شكر في بلدة عين كفر زبد، اعتبر أبو حمدان أن بعض التفاهمات المطروحة مع العدو الإسرائيلي تتضمن تنازلات تمس بالسيادة الوطنية وتمنح الاحتلال هامشاً يهدد حقوق لبنان وأمنه.

وأكد أن خيار المقاومة سيبقى قائماً حتى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، منتقداً ما وصفه بنهج التراجع والاستسلام في إدارة الملف التفاوضي، ومشيداً بالدور الإيراني وبالمسار التفاوضي الذي اعتبر أنه حقق نتائج تصب في مصلحة لبنان.

وختم أبو حمدان بالتأكيد على التمسك بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي، مشدداً على أن تضحيات الشهداء ستبقى عنواناً لحفظ كرامة الوطن والدفاع عن سيادته في مواجهة كل التحديات.