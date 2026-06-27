قيادة الجيش اللبناني تؤكد احترامها لحرية التعبير وتدعو إلى التحلّي بالمسؤولية

صدر عن قيادة الجيش اللبناني ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا.

إنّ قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

المصدر: موقع الجيش اللبناني