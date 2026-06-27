الشيخ عبد الرزاق: اتفاق الاطار انتهاك واضح للسيادة اللبنانية وتنازل عن الحقوق الوطنية





اعلن رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق رفضه “رفضاً قاطعاً الاتفاق الذي وقّعته السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي”، معتبرا انه “اتفاق باطل وطنيا وأخلاقيا، لأنه يأتي فيما لا يزال هذا العدو يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، ويواصل اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان، الأمر الذي يجعله اتفاقاً يشرعن الاحتلال، ويمنح العدو مكاسب سياسية لا يستحقها”.

وقال: “هذا الاتفاق يشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة اللبنانية، وتنازلاً عن الحقوق الوطنية، ورضوخاً للضغوط والإملاءات الأميركية، كما أنه يتعارض مع حق الشعوب الثابت في مقاومة الاحتلال، وهو حق تكفله الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية، ولا يجوز تجريمه أو المساس به بأي شكل من الأشكال”.

وأكد أن “أي محاولة لتجريم المقاومة المشروعة، إنما تصب في خدمة الاحتلال، وتضعف الموقف الوطني، بينما يبقى الواجب الوطني هو العمل على تحرير الأرض وصون السيادة وحماية لبنان من الاعتداءات المستمرة”.

كما حذر من أن “هذا الاتفاق يحمل في طياته بذور فتنة داخلية وانقساما بين اللبنانيين، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى أعلى درجات الوحدة والتضامن لمواجهة الأخطار المحدقة به”.

ودعا الدولة اللبنانية إلى “التراجع الفوري عن هذا الاتفاق، وفتح حوار وطني جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويحصّن الوحدة الوطنية، ويحفظ حقوق لبنان وثوابته”.

وختم الشيخ عبدالرزاق بالتأكيد على أن “كرامة لبنان وسيادته لا تُصان إلا بالتمسك بالحقوق الوطنية، ووحدة اللبنانيين، والالتفاف حول المقاومة والجيش وكل ما يحمي الوطن، والعمل بكل الوسائل المشروعة على تحرير الأرض المحتلة، ورفض كل اتفاق ينتقص من السيادة أو يمنح الاحتلال شرعية لا يستحقها”، داعياً جميع القوى الوطنية إلى “رصّ الصفوف وتغليب لغة الحوار والوحدة، حفاظاً على لبنان وأمنه واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام