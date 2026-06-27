“القومي”: “اتفاق الاطار” نسخة عن 17 أيار المشؤوم والسلطة اللبنانية مطالبة بالتراجع عنه صوناً للوحدة ووأداً للفتنة

أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:



“رأى الحزب انّ توقيع السلطة اللبنانية على ما يسمّى “اتفاق الإطار” مع العدو الصهيوني في واشنطن، جريمة لا يمكن تبريرها تحت أيّ ذريعة، لأنها انقلاب على الثوابت الوطنية للبنان وتنكر لهويته ودوره، وتسليم بمشيئة الاحتلال وأهداف العدوان، وهو في مندرجاته نسخة عن اتفاق 17 أيار المشؤوم الذي أسقطه اللبنانيون بالتضحيات والشهداء؟



وأكد الحزب أنّ السلطة اللبنانية معنية بموجب الدستور والقوانين أن تحافظ على الوحدة الوطنية وان تكون مؤتمنة على السيادة والكرامة انطلاقاً من تعيين العدو، لذا ينبغي عليها أن تتراجع فورا عن هذا الاتفاق، لأنه يفرط بالسيادة ويدفع البلد نحو الفتنة.



انّ ما ورد في الاتفاق المذكور، ومَن وقّع عليه، أعطيا براءة ذمة للعدو الذي يحتلّ أرضنا ويقتل أبناء شعبنا ويدمّر ممتلكاتنا، وذلك دونما اعتبار لأية حقوق وطنية تفرض على العدو الانسحاب الكامل من أرضنا وإطلاق سراح الأسرى، وعودة أبناء الجنوب الى مدنهم وقراهم، وإعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الصهيونية .



وأكد الحزب أنّ “الأرض هي ملك لكلّ أجيال الأمة على تعاقبها، السابقة والحالية والقادمة. لذلك، لا يملك أيّ كان صلاحية التنازل عن شبر من أرضنا أو نزع سيادتنا عنها أو وضعها تحت أيّ احتلال. فالاتفاق المذكور يُمعن في التفريط بالسيادة اللبنانية، عبر السماح لقوات الاحتلال بالاستمرار في القيام بما تشاء وكيفما تشاء دونما أية مواجهة، وهو رضوخ لإملاءات العدو، واستجابة لأهدافه التي عجز هو وحلفاؤه عن تحقيقها بفضل صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا.



ان اتفاقا يفتح الباب للاستعانة بقوات أجنبية في سبيل قتال أبناء البلاد الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عنها وحماية لمواطنيها، لا يمكن أن يوصف إلا بأنه فخ نُصِب للبنان بهدف إيقاعه في الفتنة الداخلية خدمة لمطامع العدو “الإسرائيلي”.



وختم:” إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو السلطة اللبنانية الى صون الوحدة الوطنية ووأد الفتنة من خلال التراجع عن هذه الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها. كما يدعو أبناء البلاد إلى إلى التمسك بوحدتهم الوطنية، وبمقاومتهم الأصيلة، لأنهما السدّ المنيع في مواجهة كلّ ما يحاك للبنان وشعبه”.

المصدر: بيان