“القومي” نعى أوكاموتو: كرّس حياته إلى جانب شعبنا في فلسطين

نعت “عمدة شؤون فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي” في بيان لها الجمعة “المناضل الأممي الياباني كوزو أوكاموتو، الذي كرّس حياته إلى جانب شعبنا في فلسطين، مؤمنًا بأن المسألة الفلسطينية ليست مسألة شعبنا وحسب، بل مسألة حقٍ وعدالةٍ وكرامةٍ إنسانية، تستنهض أحرار العالم في مواجهة الاحتلال والظلم”.

وقال البيان “لقد شكّل الراحل، منذ مشاركته في عملية مطار اللد عام 1972، نموذجًا للمناضل الذي تجاوز حدود الجغرافيا والقومية، واختار أن يقف إلى جانب شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، مدفوعًا بقناعة راسخة بأن مقاومة الظلم واجبٌ أخلاقي وإنساني”، وتابع “قد دفع ثمنًا باهظًا لهذا الخيار، ما بين الأسر والملاحقة والمنفى، لكنه بقي ثابتًا على موقفه، مخلصًا للمسألة الفلسطينية حتى آخر أيام حياته”، واضاف ان “سيرة كوزو أوكاموتو ستبقى شاهدة على أن فلسطين كانت وما تزال بوصلة الأحرار في العالم، وأن إرادة المقاومين لا تُقاس بالحدود ولا بالهويات، بل بصدق الانتماء إلى قيم الحرية والتحرر ورفض الاحتلال”.

وأشار البيان الى انه “إذ نودّع هذا المناضل الكبير، فإننا نتوجه بالتحية إلى جميع المناضلين الذين ساروا ويسيرون على درب المقاومة، مؤمنين بأن مقاومة الاحتلال بكل أشكالها المشروعة هي السبيل إلى استعادة الحقوق وصون الكرامة الوطنية، وأن صمود الشعوب وتمسكها بحقها في التحرر هو الطريق إلى مستقبل أكثر عدلًا وحرية”.

وتابع الليان “اذ يستذكر الحزب القومي هذا الاسم الذي ارتبط بمحطات بارزة من تاريخ النضال دفاعاً عن أرضنا، يؤكد ان الوفاء لتضحيات المناضلين يكون بالتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة، وتعزيز وحدة الصف، ومواصلة الدفاع حتى ينال شعبنا الحرية والعدالة، وتُستعاد حقوقه المشروعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام