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   11 صفر 1448   
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    وسائل إعلام ألمانية: وقوع إصابات بعدما اقتحمت سيارة حشداً من الناس خلال فعاليات يوم كريستوفر ستريت في برلين

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