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   10 محرم 1448   
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    جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز نحو الفلسطينيين عند مدخل قرية دير عمار شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة

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