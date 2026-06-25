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    تقارير مصورة

    من مقام السيدة خولة (ع): اكتمال التحضيرات لإحياء المسيرة العاشورائية

    مراسلنا علي يزبك يطلعنا على المشهد في بعلبك عشية إحياء المسيرة العاشورائية.

    المصدر: موقع المنار

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