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لليوم الثاني: وفود سياسية ودبلوماسية وشعبية تواصل تقديم التعازي بزياد الرحباني في بكفيا

لليوم الثاني على التوالي، تواصل عائلة الفنان الراحل زياد الرحباني استقبال المعزّين في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة – بكفيا، حيث بقي باب العزاء مفتوحًا أمام الوفود الرسمية والسياسية والفنية والشعبية التي توافدت من مختلف المناطق اللبنانية.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا موسى السيد.

ومن أبرز الشخصيات التي حضرت لتقديم واجب العزاء: الرئيس السابق ميشال عون، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، ووفد من التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وشخصيات حزبية وسياسية من مختلف الانتماءات اللبنانية.

كما سجّل حضور دبلوماسي لافت، تمثل بـالسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، والسفير المصري علاء موسى، والسفير القطري سعود آل ثاني، بالإضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

ولم تغب عن المناسبة شخصيات فنية وثقافية وإعلامية واجتماعية وعسكرية ودينية وتربوية، إلى جانب حشود شعبية وبلدية عبّرت عن تقديرها لمسيرة الراحل وما مثّله من إرث فني وإنساني عابر للحدود والانتماءات.

وتُختتم مراسم التعازي بوداع فنان شكّل ظاهرة فريدة في المشهد الفني اللبناني والعربي، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا قد يشكّل مصدر إلهام وفسحة أمل للأجيال المقبلة.

المصدر: موقع المنار