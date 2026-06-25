إعلام العدو: الساعات الأخيرة قبل وقف النار… كمين حزب الله أربك «الكتيبة 52»

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية تفاصيل الساعات التي أعقبت مقتل قائد «الكتيبة 52» التابعة للواء المدرعات في جيش الاحتلال، خلال المعارك في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان.

وذكرت الصحيفة أنه «بعد ثلاث ساعات فقط من وصول المقدم (ن) إلى منزله في مستوطنة خان عروغوت في غوش عتصيون، تلقى اتصالاً هاتفياً من قائد اللواء 401، الذي أبلغه: (قائد الكتيبة 52 قُتل. عليك أن تأتي… الآن)».

وأضافت أن «الضابط أدرك فوراً حجم المهمة الملقاة على عاتقه، فتوجه مباشرة إلى منطقة كفرتبنيت»، حيث واجه مشهداً وصفته الصحيفة بأنه «صعب ولا يطاق».

ويقول الضابط في جيش العدو للصحيفة العبرية: «كانت المشاهد صعبة ولا تُطاق: دبابة انفجرت، منطقة مشتعلة، وكل ذلك تحت وابل من قذائف الهاون والطائرات المسيرة المتفجرة».

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن تلك الأحداث وقعت خلال اليومين الأخيرين اللذين سبقا دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معتبرة أن مقاتلي حزب الله ركّزوا جهودهم القتالية في تلك المرحلة على استهداف قوات الكتيبة 52 المنتشرة في المنطقة.

وقبل أسبوع تقريباً، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم وثلاثة من جنوده، إثر استهداف دباباتهم بنيران المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، في كمين محكم.

المصدر: إعلام العدو