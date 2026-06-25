الخميس   
   25 06 2026   
   10 محرم 1448   
   بيروت 07:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إطلاق نار وقذائف شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزّة

      مواضيع ذات صلة

      آية الله الشيخ قاسم: القواعد الأميركية كابوس يهدّد الدول الضعيفة

      آية الله الشيخ قاسم: القواعد الأميركية كابوس يهدّد الدول الضعيفة

      قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يزور كيان العدو اليوم  للتشاور حول آخر التطورات المتعلقة بإيران ولبنان

      قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يزور كيان العدو اليوم  للتشاور حول آخر التطورات المتعلقة بإيران ولبنان

      سلوفاكيا تعلن مقاطعة حزمة “الناتو” العسكرية لأوكرانيا وتطالب بالحوار مع روسيا

      سلوفاكيا تعلن مقاطعة حزمة “الناتو” العسكرية لأوكرانيا وتطالب بالحوار مع روسيا