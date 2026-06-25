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    قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يزور كيان العدو اليوم  للتشاور حول آخر التطورات المتعلقة بإيران ولبنان

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