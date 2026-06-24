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    عربي وإقليمي

    رئيس البرلمان التركي: نقف إلى جانب إيران حكومةً وشعباً

      التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي “محمد باقر قاليباف” مع رئيس البرلمان التركي “نعمان كورتولموش” على هامش أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في باكو.

      وخلال اللقاء الذي عُقد في مركز “حيدر علييف” الثقافي، بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد إيران، ومسار المفاوضات وجهود التوصل إلى تسوية سلمية، إضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

      وأعرب “كورتولموش” عن ارتياحه للتقدم الإيجابي الذي تشهده المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا تدعم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في إطار القانون الدولي ينهي التوترات القائمة.

      وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن أنقرة بذلت، بالتعاون مع باكستان وقطر، جهودا لدعم مسار الحوار والمفاوضات وتشجيع الخطوات الإيجابية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

      كما قدم كورتولموش تعازيه للشعب الإيراني في شهداء الحرب الأخيرة، معربا عن أسفه لسقوط عدد من المدنيين، بينهم تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة ميناب.

      وأكد المسؤول التركي أن حكومة وشعب تركيا يقفان إلى جانب الشعب الإيراني، مشددا على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

      المصدر: قناة العالم

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