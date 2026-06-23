فلسطين | الإفراج عن سبعة أسرى فلسطينيين ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

وصل سبعة أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد تسلمهم من معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح.

وأطلقت القوات الإسرائيلية سراح سبعة معتقلين فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم، حيث تولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، والعمل على إعادة التواصل بينهم وبين عائلاتهم.

وروى الأسير المحرر عبد الحميد السبع جانباً من الظروف التي عاشها خلال فترة اعتقاله، مشيراً إلى تعرض المعتقلين للضرب والتجويع والحرمان من النوم، إضافة إلى التدهور الحاد في أوضاعهم الصحية، مؤكداً أنه فقد نحو 30 كيلوغراماً من وزنه خلال فترة الاحتجاز، في ظل ما وصفه بظروف قاسية وانعدام الأمان.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة أماني الناعوق أن اللجنة سهلت عملية نقل الأسرى السبعة المفرج عنهم من محيط معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما عملت على إعادة التواصل بينهم وبين ذويهم.

وأضافت الناعوق أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل فلسطيني أُفرج عنهم بالطريقة ذاتها، وأسهمت في لمّ شملهم مع عائلاتهم وأصدقائهم.

وأكدت أن اللجنة لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى استمرار الحوار مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف زيارات أماكن الاحتجاز في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالة يونيوز