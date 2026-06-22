رئيس المؤتمر الشعبي كمال حديد في ذمة الله

غيب الموت، بعد ظهر اليوم، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال حديد، يصلى على جثمانه غدا الثلثاء في 23 حزيران، الثانية بعد الظهر، في بلدته الهبارية – قاعة يوسف نور الدين.

تقبل التعازي في الهبارية غدا الثلاثاء وبعده، وفي بيروت، تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في 25 و26 الحالي، في مسجد الخاشقجي، قاعة عصام برغوث، بين الرابعة والنصف عصرا والسابعة مساء.

ونعى المؤتمر الشعبي اللبناني رئيسه الأخ المناضل كمال محمد حديد الذي إنتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين 22 حزيران 2026 بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان صادر عن المجلس التنفيذي للمؤتمر:

ننعى إلى كل الناصريين والوطنيين العروبيين في لبنان والأمة العربية قائداً مناضلاً صلباً حمل الأمانة بكل عزم وثبات واقتدار، بعد وفاة الرئيس المؤسس فقيدنا الكبير الأخ كمال شاتيلا رحمه الله.

لقد رحل الأخ المناضل كمال حديد بعد حياة نضالية زاخرة، منذ إنتسابه إلى اتحاد قوى الشعب العامل في ريعان شبابه. لم يحد عن مبادئ الإتحاد ولم يتبدل، بل كان مثالاً للالتزام بالمسيرة الإتحادية، مبادئ وأهدافاً، وكان نموذجاً نضالياً لم يهدأ ولم يكلّ ولم يتردد.

كان رحمه الله رجلاً مؤمناً وطنياً عروبياً، حسن السيرة والأخلاق ودوداً مع كل إخوانه ومعارفه، وكان سباقاً الى نشر الرسالة الإتحادية والدفاع عنها في كل المراحل، وبخاصة في احلك الظروف.

إنتسب إلى صفوف الاتحاد في بلدته في الهبارية في بداية السبعينات، وكان في طليعة المدافعين عن لبنان وجنوبه وقرى العرقوب في مواجهة العدو ، حيث قاد الانتفاضات الاهلية ضد مشاريع الادارة المدنية وأدواتها.

وكان رحمه الله من مؤسسي فرع الاتحاد في الجنوب، وكذلك من مؤسسي هيئة أبناء العرقوب التي حملت قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وكان صوتاً قوياً في مواجهة الاحتلال الذي عمل على ابعاده عن بلدته مع مجموعة من إخوانه في شبعا والهبارية، وكان ذلك حافزاً له في متابعة طريق النضال في بيروت التي أحبها وناضل في أحيائها وشوارعها متقدماً كل النشاطات التي نظمها المؤتمر الشعبي اللبناني، بمثل ما كان ناشطاً في نشر مبادىءالاتحاد في صفوف المحامين وأصدقائه ومعارفه.

بعد وفاة الاخ المؤسس كمال شاتيلا، رحمه الله، انتخبه المؤتمر التنظيمي الاتحادي العام المنعقد بتاريخ 28 كانون 2024، رئيساً للمؤتمرحيث تابع المسيرة بكل وفاء وارادة صلبة وايمان، الى لحظة انتقاله الى جوار ربه.

إننا إذ ننعى رئيسنا وفقيدنا الاخ المناضل كمال حديد، نؤكد أن الفقيد الكبير رحل جسداً، لكنه باق في وجداننا وفي التاريخ الاتحادي والوطني، كما كل الاخوة الذين سبقونا الى دنيا الحق، نبراساً مضيئاً ينير مسيرتنا على طريق تحقيق الأهداف الاتحادية. يوارى جسد الراحل الكبير في الثرى، في جبانة بلدته الهبارية، غداً الأربعاء الموافق في 23 حزيران 2026، بعد صلاة الظهر.

يتقبل المؤتمر الشعبي اللبناني وعائلة الفقيد التعازي في بيروت يومي الخميس والجمعة في 25 و26 حزيران 2026، في قاعة عصام البرغوت في مسجد الخاشقجي، بين الساعة الرابعة والنصف عصراً والساعة السابعة مساء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام