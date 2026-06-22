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    وسائل اعلام ايرانية: تشييع جثمان قائد الثورة الاسلامية الامام الشهيد آية الله السيد على الخامنئي في مدينة مشهد يوم الخميس 9 تموز المصادف لـ 24 محرم الحرام

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