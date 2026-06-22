وزير الدفاع الإيراني بالوكالة يقترح تشكيل حزام أمني إقليمي للعالم الإسلامي

أعرب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تقديره لدعم إسلام آباد لطهران خلال الحرب وإدانتها للعدوان على إيران، مؤكداً على ضرورة توحيد الدول الإسلامية وتشكيل حزام أمني إقليمي للعالم الإسلامي.

وأعرب العميد مجيد ابن الرضا، في اتصال هاتفي مع خواجة محمد آصف، وزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، عن تعازيه في فقدان عدد من ضباط وجنود الجيش الباكستاني في حادث تحطم المروحية، وأشاد بالمواقف والنهج البنّاء للحكومة والقوات المسلحة الباكستانية في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار وزير الدفاع الايراني بالوكالة، في معرض حديثه عن مواقف وزير الدفاع الباكستاني في مختلف الظروف، ولا سيما خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى تقديره لدعم إسلام آباد لطهران في إدانة العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: “لن تنسى الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا أبدًا تعاطف ومساندة أصدقائهم لهم في الأوقات العصيبة”.

كما شكر الحكومة والشعب وكبار المسؤولين العسكريين الباكستانيين على بيانات تضامنهم ودعمهم المعنوي وادانة العدوان على إيران، معتبرًا جمهورية باكستان الإسلامية صديقًا وشقيقًا لإيران، ولها دور هام في التطورات الإقليمية.

وأشاد العميد ابن الرضا بجهود الحكومة والقوات المسلحة الباكستانية في عملية المفاوضات وتوقيع التفاهمات الأخيرة، مؤكدًا: “على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تثق قط بعدو لدود، وفي حال انتهاك بنود التفاهم، فسيكون ردها قاسيًا وباعثا على الندم”.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وسوريا، وتقديراً لمواقفه الشخصية تجاه التطورات في المنطقة والعالم الإسلامي، ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم، وإدانةً لأعمال الكيان الصهيوني وعدوانه في المنطقة، صرّح قائلاً: إن بقاء هذا الكيان المقيت، الذي يُعدّ شراً مطلقاً في المنطقة والعالم، يعتمد على خلق التوتر والأزمة في المنطقة، ويجب على الدول الإسلامية منع استمرار هذه العملية من خلال وحدة وتماسك عمليين.

كما أشار وزير الدفاع بالوكالة إلى اقتراح تشكيل “حزام أمني إقليمي للعالم الإسلامي” بمشاركة دول مثل إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وغيرها من الدول الإسلامية، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتشاور مع دول المنطقة بشأن هذه القضية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الباكستاني بمقاومة الشعب الإيراني للعدوان، قائلاً: لقد وقف الشعب الإيراني وقواته المسلحة في وجه العدوان بإيمان راسخ كالصخر، وسيسجل التاريخ هذا الكفاح وجودته.

وفي هذا الحوار، وصف خواجة محمد آصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات أخوية، قائلاً: “يكن الشعب الباكستاني مشاعر أخوية تجاه إيران، ويدعو دائماً للأمة الإيرانية، ويفخر بمقاومتها وصمودها”.

ورحب بمقترح الجانب الإيراني، معرباً عن أمله في أن يُفتح، بعد استقرار الأوضاع الإقليمية، فصل جديد في التعاون الثنائي، سعياً نحو تعزيز الأمن الإقليمي في العالم الإسلامي، بهدف مواجهة عدوان الكيان الصهيوني وتجاوزاته، وإرساء الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.

كما أشار خواجة محمد آصف إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة، وشبّه هذا الكيان بورم خبيث في المنطقة، قائلاً: “إن جرائم هذا الكيان خلال السنوات الثلاث الماضية تفوق في فداحتها جميع الجرائم التي ارتُكبت في العالم أجمع”.

المصدر: قناة العالم