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    وسائل اعلام إيرانية: تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي وعدد من أفراد عائلته في مدينة قم الثلاثاء 7 تموز المصادف لـ 22 محرم الحرام

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