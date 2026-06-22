وسائل اعلام إيرانية: تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي وعدد من أفراد عائلته في مدينة قم الثلاثاء 7 تموز المصادف لـ 22 محرم الحرام