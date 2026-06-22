الإثنين   
   22 06 2026   
   7 محرم 1448   
   بيروت 03:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غوستافو بيترو: عملية فرز الأصوات والتدقيق النهائي يحددان من هو الرئيس وأنا أمتثل لقرارات القضاة

      مواضيع ذات صلة

      المرشح الرئاسي اليساري في كولومبيا سيبيدا: سنطعن في نتائج 33,000 صندوق اقتراع وننتظر العد النهائي للأصوات للاعتراف بالنتيجة

      المرشح الرئاسي اليساري في كولومبيا سيبيدا: سنطعن في نتائج 33,000 صندوق اقتراع وننتظر العد النهائي للأصوات للاعتراف بالنتيجة

      غروشكو: دول الناتو تستعد فعليا لمواجهة عسكرية مع روسيا بحلول عام 2030

      غروشكو: دول الناتو تستعد فعليا لمواجهة عسكرية مع روسيا بحلول عام 2030

      قوات الاحتلال تداهم منزلين خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم

      قوات الاحتلال تداهم منزلين خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم