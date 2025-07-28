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“الموقف اللبناني الموحّد”.. خط الدفاع الأول بوجه الضغوط

في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، برز الموقف اللبناني الموحّد كعامل أساسي في مواجهة الضغوط السياسية والإقليمية، حيث شكّل خط الدفاع الأول في التصدي لمحاولات المسّ بالثوابت الوطنية.

وقد ظهر المبعوث الأميركي توم براك خلال زيارته إلى لبنان، متفهمًا لمواقف المسؤولين اللبنانيين حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، لا سيما تلك التي طالت المدنيين والبنى التحتية في الجنوب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن براك نقل الموقف اللبناني الرسمي إلى المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن المؤشرات الأولية لا توحي بردٍّ إيجابي من قبل العدو، بانتظار ما سيعود به المبعوث الأميركي من ردود نهائية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية على الحكومة اللبنانية، في مشهد يتناغم مع سلسلة من المواقف السياسية والإعلامية التي تحاول الدفع باتجاه فكّ الارتباط بين الدولة اللبنانية والمقاومة، وهو ما يُقابل برفض واسع على المستوى الشعبي والرسمي.

المصدر: قناة المنار