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    لبنان

    تمنين التحتا تشيّع الشهيد المجاهد السيد جميل مرتضى

      شيّعت المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة تمنين التحتا والجوار الشهيد المجاهد السيد جميل حسين مرتضى، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد شهد مشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات.

      وانطلقت مراسم التشييع من أمام حسينية البلدة، حيث استُقبل الجثمان الطاهر، قبل إقامة مراسم التكريم الرسمية التي قدمتها ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في باحة البلدية. كما أُقيمت الصلاة على الجثمان في باحة حسينية الزهراء (ع) بحضور علماء دين وفعاليات اجتماعية وأهلية.

      وجاب موكب التشييع شوارع البلدة وسط الهتافات المؤيدة للمقاومة، وصولاً إلى جبانة الشهداء، حيث ووري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء، فيما تقبّلت عائلته وقيادة حزب الله التعازي من المشاركين.

      المصدر: موق المنار

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