الإثنين   
   22 06 2026   
   7 محرم 1448   
   بيروت 04:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بيان قطر وباكستان: اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: أثمرت الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة تقدمًا كبيرًا نحو إنهاء الحرب في لبنان

      عراقجي: أثمرت الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة تقدمًا كبيرًا نحو إنهاء الحرب في لبنان

      وزير الخارجية عباس عراقجي: تم رفع الحظر عن صادرات النفط والبتروكيماويات وتم رفع الحصار وتم الإفراج عن بعض الأصول المجمدة

      وزير الخارجية عباس عراقجي: تم رفع الحظر عن صادرات النفط والبتروكيماويات وتم رفع الحصار وتم الإفراج عن بعض الأصول المجمدة

      بقائي يعلن انتهاء عمل وفد التفاوض واستمرار عمل الفرق التقنية في سويسرا

      بقائي يعلن انتهاء عمل وفد التفاوض واستمرار عمل الفرق التقنية في سويسرا