الاحتلال الإسرائيلي يشن حزاماً نارياً من الغارات على النبطية وقرى القضاء

شنّ الطيران الحربي المعادي صباح اليوم حزاماً نارياً من الغارات على بلدات كفررمان، حبوش، النبطية الفوقا، شوكين، زبدين، وكفرجوز، فيما تعرضت مدينة النبطية لسلسلة غارات عنيفة.

وقرابة التاسعة صباحاً، عاود الطيران الحربي المعادي شن غاراته على مدينة النبطية وبلدات كفررمان، النبطية الفوقا، شوكين، دير الزهراني، وكفرتبنيت. كما نفذت مسيّرة معادية غارة على جادة نبيه بري في النبطية، وأخرى هي الثانية اليوم على دوار كفررمان.

وفي حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة عربصاليم، شنت طائراته الحربية غارة على دفعتين، ما أدى إلى تدمير منازل. وتعمل فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على رفع الأنقاض، حيث تم انتشال جثمان، فيما لا يزال أكثر من سبعة أشخاص تحت الأنقاض.

وكان الطيران الحربي المعادي قد شن بعيد منتصف ليل الجمعة – السبت غارة على بلدة النبطية الفوقا. وقرابة السادسة والنصف صباحاً، تعرض حي الروس في بلدة النميرية لغارة جوية دمرت عدداً من المنازل، كما استهدفت غارات أخرى بلدتي شوكين وحبوش.

وشن الطيران المعادي فجراً غارة على منطقة كفرجوز في النبطية، دمرت مبنى سكنياً، ثم أتبعها بعد أقل من نصف ساعة بغارة مماثلة دمرت مبنى سكنياً آخر.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة السادسة والنصف صباحاً غارة على دفعتين استهدفت بلدة عربصاليم، وأفيد عن سقوط ثلاثة شهداء.

كما تعرض جبل الرفيع عند الأطراف الشرقية لبلدة عربصاليم لسلسلة غارات جوية، فيما استهدفت غارات أخرى بلدات زبدين، سجد، ومزرعة المحمودية قرب العيشية.

وفي موازاة ذلك، نفذت مسيّرة معادية غارة على دوار كفررمان، وأخرى على حي الراهبات في مدينة النبطية، إضافة إلى غارة على بلدة دير الزهراني، حيث أفيد عن ارتقاء شهيد.

وقرابة السابعة والنصف صباحاً، استهدفت مسيّرة معادية دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما قصفت مدفعية العدو قرابة الخامسة فجراً مدينة النبطية وأطرافها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام