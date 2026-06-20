البيرو | المرشح اليساري للرئاسة يدعو إلى التظاهر وسط نزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية

دعا المرشح اليساري للرئاسة في البيرو روبرتو سانشيز إلى تنظيم احتجاج في ليما دفاعاً عن الأصوات الانتخابية، بعد اتهامه بوجود مخالفات في فرز أصوات البيروفيين المقيمين في الخارج.

وأظهرت النتائج الرسمية، مع فرز نحو 99.4% من المحاضر، تقدم المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.10% مقابل 49.89% لسانشيز، بفارق يقارب 40 ألف صوت.

وقال سانشيز إن التظاهرة ستكون سلمية للمطالبة بـ”احترام الإرادة الشعبية”، فيما طالبت كتلته بإلغاء آلاف الأصوات الخارجية بسبب ما وصفته بمخالفات إجرائية.

ولا تزال السلطات الانتخابية تراجع محاضر مطعوناً بها تضم نحو 256 ألف صوت قبل إعلان النتيجة النهائية، بينما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن جولة الإعادة جرت بهدوء وانتظام.

المصدر: وكالة يونيوز