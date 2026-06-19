تقرير مصور | في شرف الخدمة الحسينية.. متطوعون سبقوا إلى الشهادة وآخرون يواصلون الطريق

في شرف الخدمة الحسينية ، متطوعون سبقوا الى الشهادة ومنهم من يواصل الطريق .

المصدر: موقع المنار