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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | في شرف الخدمة الحسينية.. متطوعون سبقوا إلى الشهادة وآخرون يواصلون الطريق

    في شرف الخدمة الحسينية ، متطوعون سبقوا الى الشهادة ومنهم من يواصل الطريق .

    المصدر: موقع المنار

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