الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 10:15
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    لبنان

    لبنان يشيّع زياد الرحباني اليوم

      يشيَّع الفنان الراحل زياد الرحباني الى مثواه الاخير اليوم الإثنين في مراسم جنازة تقام بمشاركة رسمية وشعبية بدءاً من الحادية عشرة قبل الظهر حيث تُقبل التعازي في كنيسة رقاد السيدة- المحيدثة في بلدة بكفيا حتى الرابعة بعد الظهر موعد بدء مراسم المواراة في مدافن العائلة، على أن يُستأنف تقبُّل التعازي بعدها حتى الساعة السادسة مساء.

      وشهد محيط مستشفى خوري في بيروت صباح اليوم تجمعاً كبيراً لمحبي وأصدقاء زياد الرحباني بحضور نيابي وحزبي رافق خروج جثمانه ونقله الى بلدة بكفيا.

      الفنان زياد الرحباني كان توفي يوم السبت عن عمر ناهز تسعة وستين عامًا، بعد صراع مع المرض.

      المصدر: قناة المنار