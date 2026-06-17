الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملات دهم واقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها عمليات اعتقال عدد من المواطنين.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عسكر الجديد للاجئين الفلسطينيين شرقي المدينة، واعتقلت 3 شبان.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين الشاب نمر خريوش وخليل شهاب بعد دهم منزليهما في مدينة نابلس، فيما اعتقلت الشاب نادر التك من مخيم عسكر الجديد.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم عسكر، واحتجزت عددا من الفتية، وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراحهم.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمالي المدينة، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة تواصلت لعدة ساعات، واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسرى محررون وحققت معهم ميدانيا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد حسن نصار خلال دهم منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها في قرية بيت قاد شرقي مدينة جنين.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية المدينة، وانتشرت في عدة أحياء، ودهمت عدة منازل وفتشتها في حي نزال، واعتقلت الشاب مهدي نزال، كما اعتقلت الأسير المحرر زياد أبو عصب بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وداهمت منزلا غير مأهول يعود للمواطن وسام عويسات، حيث أقدمت على خلع البوابة وباب المدخل الرئيس للمنزل، قبل أن تفتشه.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، ونفذت حملة مداهمات واسعة تخللها إجراء تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء القرية، واقتحمت عدداً من المنازل، وأخضعت عشرات المواطنين لتحقيقات ميدانية واستجوابات ميدانية استمرت لساعات، واعتقلت المواطن محمد حبابة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما حولت قوات الاحتلال أحد منازل القرية إلى ثكنة عسكرية، ونشرت جنودها في محيطه، بالتزامن مع استمرار عمليات التفتيش والتحقيق مع السكان.

وتتعرض قرية بيت إكسا لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية بحق المواطنين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام