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    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 03-06-2026 هامر عسكري تابع لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة لبلدة زوطر الشرقيّة جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل انقضاضيّة

    المصدر: الإعلام الحربي

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